С сегодняшнего дня в Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона — они касаются кинотеатров, магазинов и госслужащих

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Космач Александр / УНИАН

16 июля 2021 года — новый этап воплощения норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Следовательно, вступила в силу норма для государственных служащих, кинотеатров, музеев, концертов, издателей и книжных магазинов.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

С 16 июля в Украине вводят обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства.

Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если использования негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления тех, кто не владеет украинским языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, в том числе аудиовизуальная информация в музеях, галереях и на выставках. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Также с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.