NASA: Колебания орбиты Луны вызовут в 2030-х годах сильные наводнения

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Колебания орбиты Луны в комбинации с повышением уровня мирового океана из-за глобального потепления в 2030-х годах вызовут сильные наводнения в США и других странах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование специалистов NASA.

Гравитационное притяжение Луны влияет на приливы и отливы на Земле, но сила притяжения Луны неодинакова — спутник Земли циклично меняет положение оси вращения. Этот процесс известен как прецессия.

Период лунной прецессии — 18,6 года. В первой половине цикла приливы на Земле подавляются, а отливы — усиливаются. Вторая половина цикла дает обратный эффект. В 2030-х годах ожидается второй цикл, но к этому времени уровень мирового океана поднимется до того уровня, чтобы приливы стали особенно опасными.

Ученые ожидают, что приливы будут более длительными и охватят большую часть побережья США. Примерно через 10 лет наводнения во время прилива перейдут «из региональной проблемы в национальную».

В NASA уже прорабатывают новую модель прогнозирования, чтобы точно определять места подтопления. Это поможет спасти жизни и сберечь имущество.