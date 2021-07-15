The Guardian: Путин поручил разведке поддержать «психически неуравновешенного» Трампа на выборах 2016 года
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин лично санкционировал операцию разведки по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Соответствующий указ он подписал во время закрытого заседания Совета национальной безопасности России 22 января 2016 года.
Об этом говорится в материале The Guardian со ссылкой на документы Кремля, которые «просочились» к ним.
Газета нашла официальную фотографию с этой встречи российского СНБО. На ней Путин сидит во главе стола, также присутствует тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, который отвечает за разведку, а также тогдашний руководитель Службы внешней разведки Михаил Фрадков, руководитель ФСБ Александр Бортников и секретарь СНБО Николай Патрушев. В официальном пресс-релизе говорилось, что во время встречи обсуждали экономику и Молдову.
Однако The Guardian пишет, что участники этой встречи согласились, что Белый дом Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы. Например, в этом им помогут социальные волнения в США и ослабление позиции американского президента на переговорах. Трем российским шпионским агентствам приказали найти практические способы поддержать Трампа. По итогам встречи подписали документ.
Отчет «№ 32-04 \ vd» засекречен. В нем говорится, что Трамп — «самый многообещающий кандидат» с точки зрения Кремля. Также там есть короткая психологическая оценка Трампа: «импульсивный, психически неуравновешенный и страдает комплексом неполноценности».
До этого момента Трамп был лидером в гонке. В отчете, который подготовил экспертный отдел Путина, Москве рекомендовали использовать «всю возможную силу», чтобы обеспечить победу Трампа. Вероятным автором этого документа называют Владимира Симоненко — высокопоставленного чиновника, возглавляющего кремлевский экспертный отдел, который предоставляет Путину аналитические материалы и отчеты, некоторые из которых основаны на данных внешней разведки. В документе излагаются несколько слабых мест Америки: «политическая пропасть между левыми и правыми», медиа-информационное пространство США и настроения против истеблишмента Барака Обамы. Газета не называет Хиллари Клинтон соперницей Трампа.
Существует также подтверждение того, что у Кремля есть компрометирующие материалы о Трампе, которые собрали во время его предыдущих неофициальных визитов в Россию.
Газета пишет, что через несколько недель после заседания Совета безопасности России хакеры ГРУ сделали «набег» на серверы Национального комитета Демократической партии и впоследствии обнародовали тысячи частных писем, чтобы навредить избирательной кампании Клинтон. The Guardian пишет об убежденности Москвы в том, что она выиграет больше от победы республиканцев — ведь это может привести к «социальному взрыву», который, в свою очередь, ослабит президента США, и тогда Путин сможет тайно доминировать на любых двусторонних переговорах между США и Россией, разрушить переговорную позицию Белого дома и реализовать смелые внешнеполитические инициативы России.
Газета взяла у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова комментарий по этому поводу: он назвал это «большим уголовным чтивом».
- 5 августа 2020 года в Сенате США приняли секретную версию последнего, пятого тома расследования относительно вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
- Вашингтон и американские разведслужбы неоднократно заявляли, что Россия пыталась повлиять на выборы президента США в 2016 году. Например, в июне 2016 года американские СМИ сообщили о несанкционированном вмешательстве в информационную систему Национального комитета Демократической партии США. После расследования компания CrowdStrike пришла к выводу, что взлом совершили две группировки хакеров — Cozy Bear и Fancy Bear. Обе, по мнению CrowdStrike, тесно связаны с властями РФ и участвуют в политическом и экономическом шпионаже.