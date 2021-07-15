В России издание «Проект» признали «нежелательным». Оно известно по расследованиям о режиме Путина
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
В России издание «Проект» признали «нежелательным», его главного редактора и трех журналистов внесли в список «иностранных агентов».
Как указано в сообщении Генпрокуратуры РФ, «нежелательной» в России признана организация Project Media, Inc. («Проект Медиа»), деятельность которой якобы «угрожает основам конституционного строя и безопасности» России. Вскоре Минюст внесет издание в соответствующий список.
Также ведомство внесло в список «иностранных агентов» главреда и заместителя главреда издания «Открытые медиа».
Согласно принятым поправкам, граждане России не могут участвовать в «нежелательных» организациях и финансировать их. За это предусмотрена уголовная ответственность.
«Проект» известен по расследованиям о коррупции и обогащении первых лиц России, об отравлении оппозиционера Алексея Навального, об РПЦ и Рамзане Кадырове.
29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. Издание готовило к выпуску расследование о недвижимости главы МВД Владимире Колокольцеве. Обыски проходили по делу о «клевете» в расследовании 2017 года о бизнесмене Илье Трабере.
- В апреле Министерство юстиции России включило в список «иностранных агентов» российское онлайн-издание Meduza. Служба внешних связей Евросоюза осудила решение властей РФ.
- В 2017 году Госдума приняла закон, который признает СМИ иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. Ранее в России в список СМИ, признанных «иностранными агентами», включили, в частности, «Радио Свобода» и его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», «Голос Америки». Эти СМИ должны ежеквартально подавать финансовые отчеты в Минюст, ежегодно проводить аудит и маркировать материалы пометкой о том, что они распространяются «иностранным СМИ — иностранным агентом».
- В качестве санкций за нарушение закона об иностранных агентах российский закон предусматривает приостановление деятельности, административную и уголовную ответственность. Самое суровое наказание — лишение свободы на срок до двух лет.