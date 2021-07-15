В России издание «Проект» признали «нежелательным». Оно известно по расследованиям о режиме Путина

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

В России издание «Проект» признали «нежелательным», его главного редактора и трех журналистов внесли в список «иностранных агентов».

Как указано в сообщении Генпрокуратуры РФ, «нежелательной» в России признана организация Project Media, Inc. («Проект Медиа»), деятельность которой якобы «угрожает основам конституционного строя и безопасности» России. Вскоре Минюст внесет издание в соответствующий список.

Также ведомство внесло в список «иностранных агентов» главреда и заместителя главреда издания «Открытые медиа».

Согласно принятым поправкам, граждане России не могут участвовать в «нежелательных» организациях и финансировать их. За это предусмотрена уголовная ответственность.

«Проект» известен по расследованиям о коррупции и обогащении первых лиц России, об отравлении оппозиционера Алексея Навального, об РПЦ и Рамзане Кадырове.

29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. Издание готовило к выпуску расследование о недвижимости главы МВД Владимире Колокольцеве. Обыски проходили по делу о «клевете» в расследовании 2017 года о бизнесмене Илье Трабере.