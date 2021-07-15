ЕС передаст Украине более полумиллиона доз вакцин от коронавируса

Новости

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Европейский Союз в рамках своего механизма гражданской защиты передаст Украине более 500 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

В целом ЕС планирует выделить другим странам более 3 миллионов доз вакцин. Также Еврокомиссия будет координировать доставку и компенсировать до 75% затрат на транспортировку препаратов.

Украина получит 500 тысяч доз вакцин от Дании и еще 100 800 доз от Румынии. Какого именно препарата — не указывается.

Также ЕС выделит вакцины для Албании, Бутана, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Тайваня, Туниса, Кабо-Верде, Молдовы, Сербии и Суринама. За поставки препаратов будет отвечать каждая отдельная страна-член ЕС.

«Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность. Чтобы победить эту глобальную пандемию, необходима вакцинация для всех», — заявил еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич.