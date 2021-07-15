В Нидерландах умер известный журналист де Врис, которого ранили в Амстердаме
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter/OSCE media freedom
В больнице в Нидерландах после ранения в голову скончался известный журналист и расследователь Петер де Врис.
Об этом пишет RTL Nieuws.
«Петер боролся до конца, но не смог выиграть битву. Он умер в окружении людей, которые его любят, Петер жил по своим убеждениям: «На согнутом колене нельзя быть свободным», — говорится в заявлении его семьи.
Они также отметили, что сообщат о месте и дате прощания и захоронения журналиста как только это будет определено.
После ранения в голову 64-летний мужчина так и не пришел в сознание. Врачи больше недели боролись за его жизнь.
- Ночью 6 июля в центре Амстердама три человека открыли стрельбу и ранили одного из самых известных в Нидерландах журналиста, уголовного репортера Петера Р. де Вриса. Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала в голову журналиста. Полиция задержала трех подозреваемых.
- Петер де Врис в основном занимался разоблачением преступлений криминального мира. Он, в частности, выступал советником и доверенным лицом свидетеля в масштабном деле о Ридуане Таги, который считается главой уголовной банды и имеет прозвище «машина для убийств».
- Кроме того, Врис был обладателем премии «Эмми» в категории «Текущие события» в 2008 году за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.