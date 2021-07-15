ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Bayhaluk / Wikimedia
Военно-морские силы Украины получили от Турции первый боевой беспилотник Bayraktar.
Об этом сообщается на странице Минобороны.
«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемные испытания комплекса в месте базирования», — отметил министр обороны Андрей Таран.
По его словам, после испытаний ВМС получат эффективное наблюдение и защиту побережья Черного и Азовского морей, а также возможность поражения надводных и наземных вражеских объектов высокоточным вооружением.
- 26 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что в 2021 году Украина закупит пять турецких ударных беспилотников Bayraktar с новыми характеристиками. ВСУ с 2019 года имеют на вооружении 6 беспилотников Bayraktar TB2 с ракетами MAM-L турецкой Roketsan.
- В начале ноября 2020 года Турция показала испытания тяжелого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA с украинскими двигателями.