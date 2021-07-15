В Британии хотят на 10 лет запретить вход на стадионы фанатам, которые травят темнокожих футболистов

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England|Twitter

В Великобритании хотят запретить вход на стадионы фанатам, которые травили темнокожих футболистов в интернете после проигрыша сборной Англии в финале Евро-2020.

Об этом пишет BBC.

По словам премьера Бориса Джонсона, в закон о запретах в футболе внесут также поправки, позволяющие наказывать технологические компании (соцсети), которые не могут остановить подобное «мерзкое поведение».

«Я был поражен отвратительными издевательствами, направленными на ряд наших футболистов после воскресной игры. Нужно сделать больше для предотвращения издевательств и троллинга людей в интернете», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что новые поправки заставят социальные сети тоже брать на себя ответственность и принимать меры в подобных случаях травли.

«Мы тесно сотрудничаем с футбольными и полицейскими органами, чтобы отслеживать и принимать меры против злоумышленников в интернете, а также запрещать им вход на стадионы так же, как если бы они совершили эти правонарушения на наших улицах», — отметил Джонсон.