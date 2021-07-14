В Украине началась регистрация коллекторских компаний

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине с 14 июля вступил в силу закон о регулировании работы коллекторов (№ 1349-IX), который дал старт регистрации коллекторских компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Нацбанк начал принимать документы от компаний и фирм для включения в Реестр коллекторов. Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца (до 13 августа) подать в НБУ документы.

С перечнем документов можно ознакомиться здесь. В НБУ отмечают, что разные категории заявителей заполняют разные электронные формы.