В Украине создадут новые спецподразделение по расследованию военных преступлений
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
В Украине создадут специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора после совещания главы ОГП Ирины Венедиктов, главы Национальной полиции Игоря Клименко и главы Службы безопасности Ивана Баканова, которые подписали соответствующее постановление.
Как отмечается, новые спецподразделения будут организованы в составе центральных аппаратов СБУ и Нацполиции, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях, и будут напрямую работать с Департаментом надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.
Вопрос создания следственных подразделений должны решить до конца лета, после этого им передадут материалы уголовных производств.
Кроме этого, руководители правоохранительных органов договорились провести тренинги для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории.
По данным Офиса генпрокурора, сейчас в Украине продолжается расследование более 19 тысяч преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ и совершенных в условиях вооруженного конфликта. Всего с 2014 года зарегистрировано более 30 тысяч таких преступлений, завершено расследование и переданы в суд более 6,5 тысяч производств, более 500 из них — в текущем году.
- Следователи СБУ с февраля 2014 открыли более 23 тысяч уголовных производств в отношении преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины. За семь последних лет в суд направили более 3,5 тысячи производств.
- Ранее прокуратура завершила расследование по делу об оккупации Крыма и государственной измене против Поклонской, Аксенова и еще шести чиновников, которые способствовали аннексии полуострова.