КС признал конституционным закон об украинском языке
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Синица Александр / УНИАН
Конституционный Суд Украины в среду, 14 июля, признал конституционным Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Об этом говорится на сайте суда. Полное решение обнародуют в четверг, 15 июля.
Решение принято в деле по представлению 52 народных депутатов, которое подали 21 июня 2019 года. Под ним подписались, в частности, такие нардепы VIII созыва: Сергей Кивалов, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Тарас Козак, Наталья Королевская, Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Вадим Рабинович и Сергей Левочкин.
- 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке, который гарантирует использование украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное употребление языков национальных меньшинств.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинским, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать с 2022 года — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на других языках.