Кабмин одобрил повышение пенсий военным и правоохранителям: почти 400 тысяч пенсионеров получат доплаты
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кабинет министров назначил дополнительные пенсионные выплаты почти 400 тысячам военных и сотрудников других правоохранительных органов.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 14 июля.
«Из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество военных пенсионеров не получали индексацию, что создало дисбаланс по пенсионному обеспечению, когда одни категории граждан подпадают под индексацию, а другие — нет. Сегодня эту ситуацию мы исправили», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что минимальная пенсионная выплата составит 3 854 гривны, а ежемесячная доплата — 2 тысячи гривен.
По словам Шмыгаля, также предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность, — почти 700 гривен.
Отметим, представители Министерства соцполитики вышли объяснить ситуацию к митингующим под Кабмином — их встретили криками «Ганьба!». Чиновники уточнили, что перерасчет выплат коснется не всех.
Сейчас постановление Кабмина со всеми расчетами должен рассмотреть комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Протестующие решили приостановить акцию протеста и согласились создать рабочую группу, которая будет работать с правительством. В то же время заверили, что готовы снова выйти на улицу.
- Утром 14 июля возле Верховной Рады началась всеукраинская массовая акция протеста ветеранов — пенсионеров всех правоохранительных органов, требующих немедленного перерасчета пенсий. Депутаты к ним не вышли, поэтому митингующие прорвались через заграждение и кордон Нацгвардии, пытаясь прорваться в Верховную Раду, произошла потасовка.
- Впоследствии протестующие ушли от здания парламента в Кабмин.
- Ранее в Минсоцполитики пообещали в июле проиндексировать пенсию более миллиона украинцев. Речь идет о пенсионерах, которым пенсию назначили в 2018—2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере.
- Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что на рассмотрение Рады внесли проект закона, которым возобновляется индексация пенсий для всех категорий пенсионеров и устанавливается ее дата — 1 сентября.