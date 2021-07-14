Кассационный админсуд отменил указ Зеленского, которым отменили назначение Тупицкого судьей КС

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Конституційний суд України / Facebook

Кассационный административный суд в составе Верховного суда в среду, 14 июля, признал незаконным и отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Об этом «Бабелю» сообщил адвокат Тупицкого Александр Лещенко.

Отметим, что Кассационный админсуд был судом первой инстанции, поэтому не исключено, что будет апелляция, которую будет рассматривать Большая палата Верховного суда. Впоследствии источники в Офисе президента в комментарии «Бабелю» заявили, что апелляция будет.

Напомним, что 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».