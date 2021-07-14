СБУ вызвала на допрос Бойко, Палицу и еще трех нардепов по делу о «Харьковских соглашениях»

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Космач Александр / УНИАН

Служба безопасности вызвала на допрос одного из лидеров партии ОПзЖ Юрия Бойко, главу партии «За майбутнє» Игоря Палицу и еще трех нардепов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Там указано, что повестки на период с 19 до 21 июля получили нардепы Юрий Бойко, Игорь Палица, Виталий Борт, Сергей Ларин и Дмитрий Шпенов.

Как уточнил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, депутатов допросят по делу о ратификации парламентом «харьковских соглашений». Все они были нардепами в 2010 году.

«Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу «Харьковских соглашений». Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ», — отметил он.

«Харьковские соглашения»

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении на 25 лет пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Украина на это согласилась в обмен на уменьшение цены российского газа (скидка в виде аннулирования таможенных сборов). При этом соглашение фактически не предоставляло никакого снижения цены на газ (перед этим ее намеренно повысили).

Из-за «Харьковских соглашений» увеличилось количество военных России на территории Украины, хотя нужно было уменьшать их количество и вообще выводить из Севастополя. В дальнейшем эти военные Черноморского флота вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Крыма, что привело к оккупации полуострова, которая продолжается с 20 февраля 2014 года.