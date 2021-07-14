Синоптик спрогнозировала, когда в Украине отступит жара

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Marie-Sophie Tékian / Unsplash

Жара в Украине начнет постепенно ослабевать с 20 июля.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Сначала градусы сползут вниз на западе Украины, далее постепенно этот милосердный процесс распространится. Самыми устойчивыми окажутся восток и южная часть Украины, где жара продлится дольше всего», — рассказала она.

По прогнозу синоптика, максимальная температура воздуха 15 июля составит +30...+35 °С. Локальные грозовые ливни вероятны в Карпатах, а вечером и на крайнем западе, от Волыни через Львовщину на Закарпатье. К тому же осадки возможны в отдельных районах Сумщины.

Также Диденко отметила, что в Киеве 15 июля ожидается сухая горячая погода, максимально +32...+34 °С, местами до +35 °С. Дождь ожидается только в субботу, 17 июля.