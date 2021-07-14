На парламентских выборах в Болгарии победила партия шоумена и телеведущего

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Flickr / Selim Abdiev

Победителем досрочных парламентских выборов в Болгарии стала партия телеведущего и певца Слави Трифонова «Есть такой народ».

Об этом пишет издание News.bg.

По результатам подсчета 100% протоколов, партия «Есть такой народ» получила 24,08% голосов. На втором месте оказался блок ГЕРБ-СДС во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым с результатом в 23,51%.

Также в парламент проходят Болгарская социалистическая партия (13,39%), «Демократическая Болгария» (12,64%), партия турецкого меньшинства «Движение за права и свободы» (10,71%) и партия «Вставай! Мафия вон!» (5,01%).

Таким образом партия «Есть такой народ» получит в составе нового болгарского парламента 62 мандата, а блок ГЕРБ-СДС — 61.

После выборов Трифонов заявил, что его политическая сила не будет объединяться ни с кем в коалицию и самостоятельно формировать правительство меньшинства. В то же время бывший премьер Бойко Борисов также отметил, что переходит в оппозицию.