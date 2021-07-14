Покушение на генерала СБУ: полковник Расюк пошел на сделку со следствием и получил условный срок

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Полковник Службы безопасности Украины Юрий Расюк, подозреваемый в подготовке убийства главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, получил 3 года условно, после того как пошел на сделку со следствием и дал показания по делу.

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда Киева от 8 июля.

Согласно документу, соглашение между прокурором и обвиняемым было заключено 11 июня. Расюк признал свою виновность по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 4, ч. 5 ст. 27 (Соучастие в преступлении), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц), ст. 348 (Посягательство на жизнь правоохранителя), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины и обязался сотрудничать в раскрытии заказчика покушения.

Также отмечается, что накануне, 10 июня, пострадавший Наумов дал письменное согласие на заключение соглашения Расюка со следствием.

Суд назначил Расюку согласованное наказание — 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. Он должен прибывать по каждому требованию суда, периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы.

По материалам дела, экс-замглавы Службы безопасности Дмитрий Нескоромный примерно в мае 2020 года решил отомстить Наумову и помешать ему в дальнейшем исполнении служебных обязанностей, для чего разработал план убийства.

Поскольку лично Нескоромный не мог убить Наумова, то решил приобщить к делу Расюка, который занимал должность старшего консультанта 7 отдела Штаба АТЦ при СБУ. Во время встречи на территории Александровской клинической больницы тот согласился помочь.

Функции организатора Нескоромный оставил за собой, а Расюк должен был подыскать непосредственных исполнителей, передавать им информацию и деньги от Нескоромного. Вознаграждение за убийство Наумова составляло $50 тысяч, во время первой встречи полковник СБУ получил $5 тысяч — на слежку за маршрутами передвижения и местами проживания Наумова.

10 ноября Расюк рассказал своему знакомому, который был представителем криминальной среды, о «выгодном деле». 3 декабря они встретились в центре Киева в ресторане «Яблоко», во время встречи Расюк предложил нанести Наумову такие телесные повреждения, чтобы он попал в больницу не менее, чем на шесть месяцев. Исполнитель согласился. После этого полковник СБУ передал знакомому информацию, фото и видео Наумова.

19 декабря исполнитель показал Расюку фото Наумова, сделанные во время слежки за ним. Полковник СБУ скопировал их на свой мобильный, чтобы показать Нескоромному и согласовать место для нападения.

Согласно плану, Наумову нужно было нанести удар кастетом по голове, от которого он бы попал в больницу или умер.