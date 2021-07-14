Нардеп Тищенко объяснил, почему живет в квартире брата своего помощника

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УНИАН

Народный депутат Николай Тищенко объяснил, почему проживает в квартире брата своего помощника Александра Ситака — Виталия. Он отметил, что с их отцом Владимиром Ситаком более 35 лет был бизнес-партнером и имеет много общего имущества.

Об этом говорится в материале «Бабеля».

«Мы более 35 лет были партнерами по бизнесу с его отцом — Владимиром Ситаком. Начинали с обувного бизнеса, вместе ездили в Италию, у нас были большие обувные магазины. Затем мы были партнерами в ресторанном бизнесе. Я крестил его детей. Удивительно, что [Денис] Бигус показывал именно Вовин дом и говорил, что он мой», — рассказал Тищенко.

По словам Тищенко, у его семьи очень близкие отношения с семьей Ситаков. Они дали ему возможность пользоваться их недвижимостью, но покупать ее он пока не собирается.

«Если у меня будет такая финансовая возможность, возможно, я это сделаю, но сейчас я не уверен, что готов потратить столько денег на приобретение этой недвижимости. Деньги лучше не замораживать, они должны работать», — считает нардеп.

В декларации Тищенко указано, что он имеет право на пользование квартирой, которая находится в собственности Виталия Ситака. Также у него много общего имущества с Владимиром Ситаком.