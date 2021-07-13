Путин: «Нормандский формат» — не место для обсуждения «Северного потока — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Каролина Ускакович / Антон Пчелкин / «Бабель»
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Нормандский формат» не место для обсуждения «Северного потока — 2». Этими словами президент РФ по сути ответил на предложение Владимира Зеленского, которое было озвучено в Германии 12 июля.
Об этом он рассказал в интервью News24 Russia.
«Нормандский формат» или другие подобные форматы — это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как «Северный поток», «Северный поток — 2» или транзит газа через Украину», — заявил Путин.
При этом он сказал, что Россия будет придерживаться своих обязательств и соблюдать контракт по транзиту газа через Украину даже после запуска «Северного потока — 2».
- Накануне исполнительный директор Nord Stream 2 AG заявил, что строительство газопровода планируют завершить в августе.
- Украина считает вопрос трубопровода угрозой для всей Европы. Также Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- На переговорах с Меркель 12 июля Зеленский настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».