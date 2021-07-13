Зеленский рассказал «слугам», что Аваков подал в отставку без претензий

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На встрече с депутатами фракции «Слуга народа», которая состоялась во вторник, 13 июля, президент Владимир Зеленский рассказал, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку без претензий.

Об этом «Бабелю» рассказал информированный источник во фракции.

По его словам, о встрече с президентом нардепам сообщили только утром 13 июля. Из-за этого она состоялась непосредственно в Верховной Раде, в так называемом «кинозале». Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними только один кадровый вопрос — отставку Авакова. Спикер Рады Дмитрий Разумков добавил, что заявление министра уже поступило в парламент.

После этого президент предложил лишь одного кандидата на пост министра — главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Нардепы встретили его аплодисментами. Сам Монастырский сказал, что сразу принял предложение президента и назвал это решение «важнейшим в жизни».

Другие вопросы Зеленский предложил обсудить на отдельной встрече в субботу, 17 июля. Она начнется в 10:00, но где именно — пока неизвестно.