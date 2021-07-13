Зеленский впервые поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином — договорились заключить соглашение о безвизе
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- Ангелина Шеремет
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Nicolas Asfouri - Pool / Getty Images
Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля провел первую телефонную беседу с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом сообщил Офис президента.
Руководители государств договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем. Зеленский назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины номер один в мире и отметил, что, несмотря на пандемию, товарооборот между Украиной и Китаем растет второй год подряд.
Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил готовность Китая сотрудничать на направлении «Большого строительства», а Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в проектах по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог.
Зеленский выразил надежду, что Украина может стать «мостиком в Европу» для китайского бизнеса.
- В июле глава политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.