Фракция «Слуга народа» обсуждает отставку министров юстиции и обороны

Новости

Ковальчук Виктор / УНИАН

Фракция «Слуга народа» на сегодняшнем заседании обсуждает отставку министра юстиции Дениса Малюськи и главы Минобороны Андрея Тарана.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в парламентской фракции.

Источник отметил, что на встрече будет присутствовать президент Владимир Зеленский. Также он сообщил, что отставка министра культуры Александра Ткаченко, о которой писали многие СМИ, не обсуждается.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отказался комментировать возможную отставку Тарана и Малюськи.