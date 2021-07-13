На здание «Квіти України» наложили арест. Демонтаж временно запрещен

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Дмитро Гурін / Facebook

Киевский суд наложил арест на здание «Квіти України» (ул. Сечевых Стрельцов, 49), чем запретил его демонтаж и строительные работы на территории.

Об этом сообщил депутат «Слуги народа» Дмитрий Гурин и активисты инициативы «Зберегти Квіти України».

Арест наложен в качестве меры пресечения по делу о самоуправстве.

«Наши вчерашние заявления в полицию сработали. Теперь застройщик не имеет права осуществлять никаких действий с домом до конца расследования», — заявили активисты.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что теперь проведение работ в пределах исторического ареала «без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия — невозможно».

Возле здания будут дежурить полицейские, а Минкульт будет внимательно следить за ситуацией.

Ткаченко рекомендовал КГГА рассмотреть пути, как подать объект на приобретение статуса памятника местного значения, потому что «именно это в их юрисдикции».