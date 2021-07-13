На здание «Квіти України» наложили арест. Демонтаж временно запрещен
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- Костя Андрейковец
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Дмитро Гурін / Facebook
Киевский суд наложил арест на здание «Квіти України» (ул. Сечевых Стрельцов, 49), чем запретил его демонтаж и строительные работы на территории.
Об этом сообщил депутат «Слуги народа» Дмитрий Гурин и активисты инициативы «Зберегти Квіти України».
Арест наложен в качестве меры пресечения по делу о самоуправстве.
«Наши вчерашние заявления в полицию сработали. Теперь застройщик не имеет права осуществлять никаких действий с домом до конца расследования», — заявили активисты.
Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что теперь проведение работ в пределах исторического ареала «без соответствующих разрешений центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия — невозможно».
Возле здания будут дежурить полицейские, а Минкульт будет внимательно следить за ситуацией.
Ткаченко рекомендовал КГГА рассмотреть пути, как подать объект на приобретение статуса памятника местного значения, потому что «именно это в их юрисдикции».
- В Киеве в понедельник, 12 июля, начали демонтаж здания «Квіти України», которое выкупила международная компания Rockwill Group. В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Активисты снесли забор и остановили строительство, но техника успела снести часть фасада.
- В Министерстве культуры потребовали остановить демонтаж, а у мэра Виталия Кличко пожаловались на отсутствие полномочий отменить разрешение на строительные работы.