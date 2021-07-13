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Рада перед каникулами соберется на еще одно внеочередное заседание. Какие законопроекты рассмотрят депутаты

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Струмковський Владимир / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве еще одного внеочередного заседания парламента на 15 июля.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

В повестке дня много экологических законопроектов, а также законопроект о введении в Украине режима paperless. В целом нардепы рассмотрят 13 документов:

Заседание планируется на 16 часов после проведения планового утреннего заседания.