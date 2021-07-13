Французский регулятор оштрафовал Google на 500 миллионов евро

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Антимонопольный регулятор Франции, который решает вопрос конкуренции, оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро за несоблюдение своего обязательства добросовестно вести переговоры о соблюдении смежных авторских прав в онлайн-прессе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Google будет платить 900 тысяч евро в сутки, если компания в течение двух месяцев не начнет выполнять требования местного законодательства и не придумает, каким образом компенсировать информационным агентствам и другим издателям использования новостей в Google News Showcase.

Компании APIG, SEPM и AFP обвиняют поискового гиганта в том, что он не начал с ними переговоров, чтобы найти общий язык в отношении вознаграждения за содержание новостей в сети, согласно недавней директиве ЕС.

«Штраф в размере 500 миллионов евро учитывает исключительную серьезность нарушений, которые наблюдались, и то, что поведение Google привело к дальнейшей задержке надлежащего выполнения закона», — отметила глава регулятора Изабель де Силва.

«Мы учтем отзывы Французского конкурентного ведомства и адаптируем наши предложения», — ответили в компании.