Минздрав: Пляжи в Затоке не пригодны для купания

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Salvador Martin Yeste / Unsplash

Министерство здравоохранения взяло пробы с пляжей поселка Затока Одесской области и оказалось, что три из них не соответствуют гигиеническим требованиям.

Об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Для проверки отобрали 139 проб с 22 официальных пляжей города Одессы и области. Как оказалось, три пробы не соответствовали гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Это касается трех пляжей в городе Затока Белгород-Днестровского района:

прибрежная зона район «Центральный»,

прибрежная зона район «Солнечный»,

прибрежная зона район «Лиманский».

Отметим, что в поселке Затока четыре пляжа, четвертый — это Будакская коса. По поводу него Минздрав не предупреждает.