Зеленский во время встречи с Меркель настаивал на гарантиях газоснабжения оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2»

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У Украины и Германии разные взгляды относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Украинская сторона должна иметь гарантии газоснабжения на оккупированный Донбасс в случае прекращения транзита газа после запуска газопровода.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» 13 июля.

«Я считаю, что мы привели достаточно аргументов Германии. А будет встреча канцлера вместе с президентом Байденом и там будут обсуждать, что несет «Северный поток — 2»: что он принесет Европе и принесет Украине, и как обеспечить безопасность, прежде всего, Украины», — рассказал он.

По словам Зеленского, во время встречи они с Меркель много времени потратили на тему газоснабжения оккупированных территорий.

«Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно Минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграции Донбасса, и делают все, чтобы там не было никакой катастрофы — экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, — здесь очень просто: если у нас [у Украины] не будет газоснабжения, не будет транзита газа, как эти территории будут получать? Вот почему этот вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии», — подчеркнул президент, отметив, что Украина сейчас поставляет воду на оккупированный Донбасс.

Отдельно Зеленский назвал главную причину отсрочки встречи в «нормандском формате».

«Отработан кластер — это шаги по практическому воплощению в жизнь минского процесса. Кластер наработан немецкой стороной. Согласован Францией. И мы «за». Он передан РФ. И мы видим, что откладывается «нормандская» встреча из-за РФ. Это важно, что мы втроем это понимаем», — сказал он.

Также Зеленский заверил, что во время встречи с Меркель он доказал, что Украина выполняет все, чтобы встреча в «нормандском формате» состоялась.