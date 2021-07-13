В США из-за аномальной жары лесные пожары охватили 10 западных штатов

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Стихийные пожары, вспыхнувшие в 10 штатах Америки, заставили тысячи людей покинуть свои дома, а масштабное возгорание в Орегоне поставило под угрозу электроснабжение для всей Калифорнии.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, почти 60 лесных пожаров выжгли сухие деревья и кусты от Аляски до Вайоминга. Наибольшие очаги огня сохраняются в Аризоне, Айдахо и Монтане.

Спасатели называют этот пожар одним из самых экстремальных, поскольку в условиях сильной жары его очень сложно погасить.

С конца июня во многих штатах зафиксировали рекордную температуру, в частности, в Долине Смерти жара превысила 50 °С.

К тушению пожаров привлекли авиацию и тысячи спасателей.

Также высокая температура воздуха, которая распространилась на большую часть Тихоокеанского северо-запада, вызвала нагрузку на электросети и привела к большим пожарам.