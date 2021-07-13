В США предупредили о возможном риске редкого неврологического расстройства после прививки Johnson & Johnson

Новости

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Вакцина против коронавируса компании Johnson & Johnson имеет повышенный риск развития редкого неврологического расстройства — синдрома Гийена — Барре.

Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), цитирует The New York Times.

По данным FDA, уже зафиксировали 100 подозрительных случаев синдрома среди привитых одноразовой вакциной Johnson & Johnson, 95% из них были признаны серьезными и требовали госпитализации. Большинство случаев было зафиксировано среди мужчин, многие из них — в возрасте от 50 лет. Всего в США около 12,8 миллиона человек получили вакцину Johnson & Johnson.

Как отметили в Управлении, шансы получить синдром после вакцинации низкие, но «в три-пять раз выше» среди тех, кто вакцинировался препаратом Johnson & Johnson по сравнению с количеством случаев заболевания среди населения США в целом.

Также отмечается, что хотя «имеющиеся данные свидетельствуют о связи» между вакциной Johnson & Johnson и повышенным риском синдрома Гийена — Барре, «этого недостаточно для установления причинно-следственной связи».

К тому же FDA утверждает, что «известные и потенциальные преимущества явно перевешивают известные и потенциальные риски» вакцины.

Сейчас в информационном бюллетене по вакцинации Johnson & Johnson указано, что пациенты должны немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них появятся какие-либо из таких симптомов: слабость или покалывание, особенно в ногах или руках, которое усиливается и распространяется на другие части тела; трудности при ходьбе; проблемы с мимическими движениями, включая речь, жевание или глотание; двоение в глазах или невозможность двигать глазами; трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника.