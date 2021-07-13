В Греции и Франции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков
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- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
В Греции и Франции вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для медиков. Также будут обязаны сделать прививку сотрудники домов престарелых.
Об этом пишут издания Cyprus Mail и Le Figaro.
«Страна не закроется снова [на локдаун] из-за отдельных людей», — подчеркнул греческий премьер Кириакос Мицотакис.
В ближайшее время будут вакцинировать сотрудников домов престарелых, а с 1 сентября обязательной станет вакцинация медиков. Также он рассказал, что невакцинированные люди не смогут посещать развлекательные заведения.
Во Франции обязательная вакцинация медиков начнется с 15 сентября. В случае отказа они не смогут работать и получать зарплату.
«Если вакцинация французов не вырастет в достаточной степени, то необходимо будет поставить вопрос об обязательной вакцинации всего населения», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- С 14 июля на Мальту не будут пускать без сертификата о прививке от COVID-19. Начиная с 14 июля те, кто въезжает в страну, должны будут предоставить признанный Мальтой, Европейским Союзом или Великобританией сертификат о прививке от COVID-19.
- Европейский Союз получил достаточно доз вакцины против коронавируса, чтобы до конца июля привить 70% взрослого населения. Параллельно в ЕС запустили вакцинацию детей и подростков.