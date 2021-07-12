В Беларуси заявили о поимке всех участников «террористических ячеек». Они дают показания
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Valery Sharifulin / Contributor
Комитет государственной безопасности Беларуси заявил о задержании якобы всех участников «террористических ячеек», которыми управляли из-за рубежа.
Об этом сообщает государственный канал «ОНТ».
В КГБ утверждают, что эти «ячейки» управлялись гражданином Германии через Telegram-чат, который приказывал «поджигать и взрывать» объекты, а также «убивать» журналистов.
Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.
«Один из них — попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод — это покушение на тележурналиста Григория Азаренка», — заявили в КГБ.
Детали телеканал обещает вечером 13 июля.
- В начале июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территории страны разоблачили «спящие террористические ячейки» и «отряды самообороны», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва. Поэтому он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
- Позднее в правительстве Беларуси заявили, что слова Лукашенко означали усиление контроля за контрабандой.