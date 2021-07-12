Премьер Британии Джонсон анонсировал отмену всех ограничений 19 июля

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Stephanie Keith / Getty Images

Англия 19 июля перейдет к заключительному этапу ослабления коронавирусных ограничений — отменят обязательный масочный режим и соблюдение дистанции. Правительство также перестанет призывать людей работать из дома, предоставив работодателям возможность возвращать сотрудников в офисы.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, которого цитирует BBC.

Однако он предостерег, что необходимо действовать «осторожно», так как пандемия еще не закончилась: призвал и в дальнейшем носить маски в общественном транспорте и на массовых собраниях. Также он обратился к владельцам развлекательных заведений с просьбой проверять у гостей сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Пик волны коронавируса ожидается не ранее середины августа и, по мнению правительственных ученых, может привести к госпитализации от 1 до 2 тысяч человек в сутки. Также прогнозируют 100—200 смертей в день. Число новых больных в сутки может достичь 100 тысяч, но правительство убеждено, что больницы и врачи справятся.