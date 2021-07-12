Нацкомиссия по тарифам заявила о манипуляциях «Винницаоблэнерго» и поддержала СБУ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявила о махинациях компании «Винницаоблэнерго», которые говорят о возможном искусственном увеличении объемов затрат электроэнергии для завышения тарифов.
Так НКРЭКУ отреагировала на недавнее сообщение Службы безопасности о разоблачении крупной подпольной криптофермы в одном из бывших помещений «Винницаоблэнерго».
Нацкомиссия зафиксировала необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост затрат электрической энергии в сетях облэнерго в 2018 и 2019 годах.
В НКРЭКУ отмечают, что оценка СБУ убытков от возможного майнинга криптовалюты соизмерима с объемом необоснованных расходов энергии, предложенных компанией для учета в соответствующих тарифах. Из-за этого в 2019 году регулятор не учитывал эти объемы при установлении тарифов.
СБУ оценивала ущерб в 5—7 млн грн ежемесячно.
- 8 июля СБУ сообщила, что нашла самую большую в Украине криптоферму, которую организовали на базе бывшего помещения «Винницаоблэнерго». СБУ указала, что изъяла 3,8 тысячи игровых приставок PS4. СМИ отмечали, что на фото были видны игровые диски, а сами консоли не могут майнить валюту.
- Компания после заявила, что не воровала электроэнергию и не имеет соответствующего оборудования.