В Варшаве на самолет не пустили посла Эстонии из-за отказа надеть маску

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Посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета из-за отказа надеть маску.

Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел вечером 11 июля в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Указано, что посол вел себя агрессивно и не следовал противоэпидемическим правилам. Из-за его поведения пришлось вызвать охранников аэропорта. Рейс до столицы Казахстана улетел без дипломата.

Посол успокоился только после общения с полицией. Во время осмотра он был в маске и показал свой дипломатический паспорт. После осмотра он покинул аэропорт.

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