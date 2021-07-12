В Варшаве на самолет не пустили посла Эстонии из-за отказа надеть маску
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета из-за отказа надеть маску.
Об этом сообщает RMF24.
Инцидент произошел вечером 11 июля в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Указано, что посол вел себя агрессивно и не следовал противоэпидемическим правилам. Из-за его поведения пришлось вызвать охранников аэропорта. Рейс до столицы Казахстана улетел без дипломата.
Посол успокоился только после общения с полицией. Во время осмотра он был в маске и показал свой дипломатический паспорт. После осмотра он покинул аэропорт.
- В июне за отсутствие маски во время массового мероприятия оштрафовали президента Бразилии Жаира Болсонару. Первый раз его штрафовали за нарушение карантинных ограничений в мае.