Президент Кубы обвинил США в «экономическом угнетении» острова. Накануне там вспыхнули протесты

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Белый дом способствует нарастанию общественного конфликта в стране на фоне массовых протестов.

Об этом пишет Reuters.

Он назвал действия США политикой «экономического подавления», которая призвана спровоцировать социальные беспорядки в стране.

Диас-Канель считает, что санкции, которые США наложили на Кубу и усиливали в последние годы, и стали причиной экономических неурядиц. Речь идет об ограничениях, которые США наложили на остров из-за предоставления убежища тетористам. Так, Кубу вернули в перечень стран-спонсоров международного терроризма

Поэтому в 2020 году из-за пандемии коронавируса и санкций США экономика Кубы сократилась на 11%.

Этот кризис считается самым крупным с момента распада Советского Союза, который был главным поставщиком экономических благ на остров.

Кроме того, в стране все чаще происходят длительные отключения электроэнергии и перебои с поставками продовольствия. Недовольные такой ситуацией люди вышли крупнейшие за последние десятилетия протесты.

Участники акций требуют прекращения многолетней диктатуры и более решительных действий власти в борьбе с пандемией коронавируса, в частности ускорить вакцинацию, поскольку в последнее время количество случаев COVID-19 резко возросло. Также люди возмущены отключением электроэнергии и дефицитом продуктов питания.