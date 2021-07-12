Президент Кубы обвинил США в «экономическом угнетении» острова. Накануне там вспыхнули протесты
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Белый дом способствует нарастанию общественного конфликта в стране на фоне массовых протестов.
Об этом пишет Reuters.
Он назвал действия США политикой «экономического подавления», которая призвана спровоцировать социальные беспорядки в стране.
Диас-Канель считает, что санкции, которые США наложили на Кубу и усиливали в последние годы, и стали причиной экономических неурядиц. Речь идет об ограничениях, которые США наложили на остров из-за предоставления убежища тетористам. Так, Кубу вернули в перечень стран-спонсоров международного терроризма
Поэтому в 2020 году из-за пандемии коронавируса и санкций США экономика Кубы сократилась на 11%.
Этот кризис считается самым крупным с момента распада Советского Союза, который был главным поставщиком экономических благ на остров.
Кроме того, в стране все чаще происходят длительные отключения электроэнергии и перебои с поставками продовольствия. Недовольные такой ситуацией люди вышли крупнейшие за последние десятилетия протесты.
Участники акций требуют прекращения многолетней диктатуры и более решительных действий власти в борьбе с пандемией коронавируса, в частности ускорить вакцинацию, поскольку в последнее время количество случаев COVID-19 резко возросло. Также люди возмущены отключением электроэнергии и дефицитом продуктов питания.
- Диас-Канель с 2018 года занимал должность главнокомандующего Революционными вооруженными силами Кубы, а в октябре 2019 стал президентом. Также он занимал должность главы Государственного совета Кубы.
- В 2019 году правительство Кубы объявило о введении ограничения на продажу продуктов питания и средств гигиены, ожидая серьезного экономического кризиса.
- В феврале 2021 года Куба разрешила частным предприятиям работать в большинстве отраслей — это серьезная реформа в экономике, которую контролирует государство.