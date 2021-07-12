Зеленский встретился с президентом Германии Штайнмайером. Говорили о вступлении в НАТО, реформы в Украине и Донбасс

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Президент Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провели встречу в Берлине, в ходе которой обсудили реформы в Украине и вопрос безопасности на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Также президенты говорили стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО, а также обменялись мнениями относительно реформ в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Зеленский отдельно рассказал Штайнмайеру про антиолигархический законопроект, заверив, что он вместе с другими законодательными новациями уберет большой бизнес из украинской политики. Штайнмайер подчеркнул, что этот закон должен обеспечить больше прозрачности и улучшить бизнес-климат в Украине. Это привлечет немецкие инвестиции.

Кроме этого, Зеленский сообщил Штайнмайеру о текущей ситуации с пандемией в Украине и отметил важность практической поддержки вакцинами со стороны ЕС и Германии.

Во время встречи поднимался вопрос сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости. Какие именно темы затрагивали лидеры стран не указано.