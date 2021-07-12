Илон Маск забронировал билет на космолет Virgin Galactic миллиардера Брэнсона
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Глава компании SpaceX Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полет на космолете SpaceShipTwo Unity от Virgin Galactic, которая принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону.
Об этом Брэнсон рассказал в интервью Sunday Times.
Маск внес депозит в $10 тысяч за билет. Когда он полетит пока неизвестно. Полная стоимость билета на Unity $250 тысяч. Места на полет уже забронировали 600 человек
«Илон — мой друг, и, может быть, однажды я полечу на одном из его кораблей», — рассказал Брэнсон.
До своего полета Брэнсон публиковал фото с Маском.
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