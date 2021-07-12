Безос и Маск поздравили британского миллиардера Брэнсона с успешным полетом в космос

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NVIDIA Corporation, National Museum of American History / Flickr

Генеральный директор компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск поздравил британского миллиардера Ричарда Брэнсона с полетом в космос. Свои эмоции по этому поводу высказал и основатель Amazon Джефф Безос.

Владелец компании Virgin Galactic Брэнсон 11 июля поднялся на высоту чуть больше 86 километров и пересек границу космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет» — написал Маск.

Основатель SpaceX еще до полета встретился с бизнесменом и выразил ему поддержку.

Позже Брэнсон опубликовал совместную с Маском фотографию, которую подписал: «Впереди большой день. Здорово начать утро с другом».

В свою очередь Джефф Безос написал, что уже не может дождаться своего полета.

«С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — отметил миллиардер.

Безос объявил о решении отправиться в космос в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни. Он отправится в суборбитальный полет на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard 20 июля этого года.

Напарниками по полету станут брат Безоса Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и неизвестный, который за $28 миллионов купил на аукционе право отправиться в космос.