В Киеве начали сносить здание «Квіти України» — однако активисты сломали забор и остановили работы
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Дмитро Гурін / Facebook
В Киеве в понедельник, 12 июля, начали демонтаж здания «Квіти України». В планах застройщика — превратить здание в офисный центр с подземным паркингом. Однако активисты сломали забор и остановили строительство.
Об этом сообщила инициатива «Зберегти Квіти України» и народный депутат фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин в Facebook.
По состоянию на 13:30 снесли нижнюю часть атриума (центральное пространство здания).
Однако активисты снесли забор, зашли на территорию незаконного строительства и остановили работы.
Здание «Квіти України» — это модернистское здание в городе Киеве по адресу Сечевых Стрельцов, 49. Проект разработал в начале 80-х годов народный архитектор Украины Левчук Николай Антонович. Это был учебно-методический павильон с магазином, оранжереей и исследовательским центром. На первом этаже продавали растения, выше проходили выставки, еще в нескольких помещениях были мастерские и курсы флористики. В 2010-х годах в здании располагался супермаркет, но и он съехал в позапрошлом году. С тех пор здание стояло пустым.
«Заборона» пишет, что в начале июня 2021 года вокруг сооружения вырос забор без информационных стендов. Инициативная группа активистов за несколько дней подала ряд жалоб, в том числе обратилась в полицию о незаконной установке забора. В конце июня люди заметили, что начинает сохнуть 30-летний виноград, который заплетал дом — оказалось, что растение срезали.
Отмечается, что здание «Квіти України» выкупила международная компания Rockwill Group. Большую часть здания займут популярные коворкинги. Проект обойдется в 600 миллионов гривен. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся 18—24 месяцев. В начале июля «управляющий партнер» проектом «Квіти України» Алексей Пышный опубликовал в Facebook предварительный вид фасада здания.
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