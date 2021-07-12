В Долине Смерти зафиксировали температурный рекорд. Жара превысила 50 градусов

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Pawel Janiak / Unsplash

На Западе США летняя жара установила очередной температурный рекорд — в Долине Смерти Национальная метеорологическая служба зафиксировала 54 °С.

Об этом сообщает Reuters.

В случае подтверждения этот рекорд станет одной из самых высоких температур, зафиксированных на Земле.

Кроме того, один из рейнджеров в воскресенье днем, 11 июля, измерил температуру на тротуаре, и она составляла 178 градусов по Фаренгейту или +81 °С.

Национальная служба погоды предупредила о чрезвычайной жаре в большей части региона и попросила жителей максимально избегать жары, оставаясь дома.

Также высокая температура воздуха, которая распространилась на большую часть Тихоокеанского северо-запада, вызвала нагрузку на электросети и привела к большим пожарам.