Вокруг «Аскании-Новы» запретили использовать химикат, из-за которого массово погибли птицы
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Фільм Заповідник Асканія - Film Reserve Askania
Министерство экологии и Министерство агрополитики запретили использование химического продукта на основе бродифакума вокруг заповедника «Аскания-Нова». Ранее из-за него погибли более 2,3 тысячи птиц.
Об этом телеканалу «Дом» рассказал глава Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь.
Запрет будет действовать в радиусе 40 километров. «Это будет нормативный акт, запрещающий его использование», — добавил председатель Херсонской ОГА. На будущее аграриям для борьбы с грызунами будут рекомендовать использовать другие препараты, в частности, органические.
«Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени — когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения гибели птиц», — отметил Козырь.
- В начале января 2021 года в заповеднике «Аскания-Нова» погибли около 200 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу. Руководство заповедника рассказало, что стая прилетела в декабре, а вскоре птицы начали умирать. Когда погибла вся стая, полиция открыла уголовное производство по статье о загрязнении почвы.
- Экоинспекция установила, что птицы погибли из-за зерна, отравленного ядом для грызунов.
- В марте в заповеднике снова зафиксировали массовую гибель птиц. Они тоже могли погибнуть из-за отравленного зерна.