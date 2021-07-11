Кулеба рассказал детали неформальной встречи Зеленского и Тихановской в Литве

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали неформальной встречи в Литве президента Владимира Зеленского и лидера беларусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом он сообщил в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, Тихановская присутствовала в Вильнюсе в качестве приглашенного гостя на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

«Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает беларусский народ. Наше государство действительно искреннее и последовательное в этой поддержке», — пояснил Кулеба.

Он также отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое и европейское государство.