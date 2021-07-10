«Укрзалізниця» возобновила движение участком под Киевом, но еще возможны задержки поездов

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Konrad Lembcke / Flickr

«Укрзалізниця» возобновила инфраструктуру на участке Васильков — Боярка в Киевской области, где 10 июля сошел с рельсов хозяйственный поезд. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Около 19:30 железнодорожники установили опору и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыто для движения поездов, хотя пока еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов.