Министры финансов G20 поддержали всемирный налог на прибыль корпораций

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G20 Italy / Twitter

Министры финансов стран «Большой двадцатки» (G20) 10 июля поддержали историческое соглашение о минимальный налог для транснациональных компании.

Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи, которое цитирует Reuters. Переговоры по этому поводу продолжались два дня в Венеции.

Декларация предусматривает установление минимального налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не ниже 15%. Этот документ сдержит компании, прежде всего технологические, от минимизации уплаты налогов в странах, где они работают, с помощью регистрации штаб-квартир в низконалоговых юрисдикциях. Соглашение подразумевает, что компании будут платить налоги там, где продают свои услуги.

Следующий шаг для реализации декларации — ее должны утвердить лидеры «Большой двадцатки» на саммите в Риме, который пройдет в октябре.

Около 132 стран уже подписались под этой налоговой реформой еще в июне. Однако сейчас ее поддержали 19 крупнейших экономик и Европейский Союз — это поможет реализовать декларацию.

«Мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре», — заявили министры в итоговом заявлении.

Financial Times пишет, что против этой сделки выступают низконалоговые юрисдикции, такие как Ирландия, Венгрия и Эстония, Швейцария и Багамы.