Военные учения Sea Breeze завершились. Корабли вернулись в Одессу
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Многонациональные военные учения Sea Breeze, которые начались 28 июня, завершились.
Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины, все поставленные задачи участники выполнили в полном объеме.
«Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, а украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины. Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО», — отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Во время учений подразделения ВМС Украины прошли оценку по стандартам НАТО. В частности, оценку прошли патрульные катера «Славянск» и «Старобельск», а также десантно-штурмовая рота морской пехоты.
Все боевые корабли, которыеучаствовали в учениях, вернулись в порт Одессы. Вскоре они отправятся в Болгарию.
- 28 июня в Черном море стартовали учения Украины, НАТО и союзников Sea Breeze. В море для участия в них зашел американский эсминец USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma. В Sea Breeze участвовали более 5 тысяч военных, 32 корабля, а также 40 самолетов и 18 команд специальных операций.
- Россия активно отслеживала учения, выводила в море корабли и подводную лодку, а также поднимала в небо авиацию для перехвата.