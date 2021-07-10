Военные учения Sea Breeze завершились. Корабли вернулись в Одессу

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Многонациональные военные учения Sea Breeze, которые начались 28 июня, завершились.

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины, все поставленные задачи участники выполнили в полном объеме.

«Наши корабли прошли более 12 тысяч миль, водолазы более 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, а украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины. Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО», — отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Во время учений подразделения ВМС Украины прошли оценку по стандартам НАТО. В частности, оценку прошли патрульные катера «Славянск» и «Старобельск», а также десантно-штурмовая рота морской пехоты.

Все боевые корабли, которыеучаствовали в учениях, вернулись в порт Одессы. Вскоре они отправятся в Болгарию.