Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирские рейсы задерживаются
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Pixabay
Под Киевом на участке Васильков — Боярка сошел с рельсов грузовой поезд, из-за чего задержались 13 пассажирских рейсов.
Об этом сообщает «Укрзалізниця».
На 3 часа задерживаются поезда № 144 Ивано-Франковск — Киев, № 142 Львов — Бахмут и № 281 Геническ — Хмельницкий. На 2 часа задерживаются поезда № 358 Рахов — Киев, № 10 Мариуполь — Киев, № 81 Ужгород — Киев, № 106 Одесса — Киев.
На чуть более часа задерживаются № 761 Киев — Одесса, № 715 Киев — Львов, № 20 Попасная — Киев, № 50 Трускавец — Киев, № 118 Черновцы — Чернигов и № 30 Ужгород — Киев.
- 29 марта в 50 км от конечной станции Запорожье с рельсов сошел поезд «Интерсити+» № 732. На бок перевернулись шесть из 10 вагонов. В поезде находились 88 пассажиров, никто из них не пострадал. После служебного расследования ряд руководителей Приднепровской железной дороги отстранили.