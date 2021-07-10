Под Киевом сошел с рельсов грузовой поезд. Пассажирские рейсы задерживаются

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Под Киевом на участке Васильков — Боярка сошел с рельсов грузовой поезд, из-за чего задержались 13 пассажирских рейсов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

На 3 часа задерживаются поезда № 144 Ивано-Франковск — Киев, № 142 Львов — Бахмут и № 281 Геническ — Хмельницкий. На 2 часа задерживаются поезда № 358 Рахов — Киев, № 10 Мариуполь — Киев, № 81 Ужгород — Киев, № 106 Одесса — Киев.

На чуть более часа задерживаются № 761 Киев — Одесса, № 715 Киев — Львов, № 20 Попасная — Киев, № 50 Трускавец — Киев, № 118 Черновцы — Чернигов и № 30 Ужгород — Киев.