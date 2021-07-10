«Надо встать на ворота — надену перчатки и встану». Юрий Костюк впервые прокомментировал уход из ОП

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Наталия Кравчук / НВ

Бывший заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк впервые прокомментировал уход из Офиса президента и назначение советником Владимира Зеленского.

«До выборов и в процессе кампании мы с президентом никогда не обсуждали никаких будущих должностей. И после победы тоже не обсуждали. Для меня это никогда не имело никакого значения. Я командный игрок. Надо в центре нападения – буду. Надо слева в защите – буду. Надо встать на ворота — надену перчатки и встану», — сказал Костюк в комментарии «Бабелю»

Костюк рассказал, что в Офис президента заходили не большой командой, «был участок, который нужно было закрывать». По его словам, это была сложная, важная и интересная работа, но она не позволяла полноценно делать то, в чем он мог быть эффективнее: в креативе, коммуникациях и информационной политике

«Теперь такая возможность есть. Возможность заниматься более креативной работой, быть более эффективным и приносить больше пользе нашей команде и нашей стране», — говорит Костюк о назначении советником Зеленского.