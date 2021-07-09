Зеленский поменял главу аппарата Офиса президента и назначил своим советником одного из замов Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил главой аппарата Офиса президента Марию Витушок.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Руководителем Аппарата Офиса Президента Украины назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете Министров, Администрации Президента», — говорится в сообщении.

Кроме того, заместителем руководителя Офиса президента, ответственным за гуманитарное направление, назначен Алексей Днепров. До этого Днепров руководил аппаратом ОП.

Юрий Костюк, который работал заместителем главы Офиса президента, назначен советником президента и «сфокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов». Также Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.