Комитет Рады поддержал предложения Зеленского к закону о перезапуске квалификационной комиссии судей
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / Офіс президента
Комитет по вопросам правовой политики на своем заседании в пятницу поддержал предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №3711-д об обновлении Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом сообщает пресс-служба «Слуги народа».
«Комитет поддержал принципиальную позицию президента о том, что при голосовании конкурсной комиссии, которая будет помогать в отборе будущих членов ВККС должна быть соблюдена рекомендация Венецианской комиссии относительно ключевой роли международных экспертов. Именно поэтому было наложено вето президента. Также были некоторые технические поправки, которые совершенствуют закон», — пояснил глава комитета, нардеп Андрей Костин.
По его словам, уже во вторник, 13 июля, Верховная Рада во второй раз поддержит этот законопроект с учетом предложений президента.
«Сразу после этого мы начинаем рассмотрение законопроекта №5068 относительно Высшего совета правосудия. Он предусматривает создание Этического совета с участием наших международных партнеров. Рекомендация комитета — применить именно позицию Венецианской комиссии относительно ключевой роли международных экспертов при принятии решений», — добавил Костин.
- 29 июня Верховная Рада приняла законопроект № 3711-д, который запускает судебную реформу в Украине. Документ касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.
- Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судов. Она проводит конкурсы по отбору новых судей и переатестовуе действующих.
- 8 июля Зеленский наложил вето на законопроект № 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).