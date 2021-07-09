Нацбанк установил тариф на регистрацию коллекторских компаний

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Национальный банк установил тариф для компаний, которые не являются финансовыми учреждениями, но регистрируются как коллекторские организации. Услуга будет стоить 24 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В соответствии с изменениями, которые внесли в закон «О потребительском кредитовании», для регистрации коллекторской компании теперь нужно добавлять документ, подтверждающий оплату за рассмотрение документов.

НБУ вводит регистрацию коллекторских компаний с установлением тарифа, поскольку именно он является регулятором коллекторских компаний. Решение о пересмотре тарифов вступит в силу с 14 июля 2021 года.

Обновленные реквизиты счетов для оплаты услуг в сфере регистрации и лицензирования обнародуют на специальной странице официального интернет-представительства НБУ.